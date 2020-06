Vice-presidente da Comissão Europeia destaca "empenho e dedicação" de Centeno

© EPA/ARIS OIKONOMOU

O vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis destacou hoje o "empenho e dedicação" de Mário Centeno na presidência do Eurogrupo, agradecendo-lhe a sua "ajuda para um rápido acordo" sobre respostas comunitárias à crise gerada pela covid-19.

"Obrigado, Mário, pelo seu empenho e dedicação como presidente do Eurogrupo", escreveu o vice-presidente executivo com a pasta de "Uma Economia ao Serviço das Pessoas", Valdis Dombrovskis, numa publicação na rede social Twitter.

No dia em que foi anunciada a saída de Mário Centeno do Governo português e, consequentemente, da liderança do Eurogrupo, o responsável letão agradeceu ao até agora ministro das Finanças português por ter "ajudado a chegar rapidamente a um acordo sobre as medidas de resposta à crise do novo coronavírus", no seu papel de líder do fórum de ministros da zona euro.

"Foi um prazer trabalhar consigo", adiantou Valdis Dombrovskis.

Numa entrevista à agência Lusa, divulgada no início de maio, o vice-presidente da Comissão Europeia considerou que Mário Centeno estava a "fazer um trabalho realmente bom" na resposta à crise da covid-19, tanto como ministro das Finanças português, como enquanto presidente do Eurogrupo.

"Centeno está a fazer um trabalho realmente bom na resposta à crise em Portugal, mas também na resposta à crise na Europa, tendo facilitado um acordo sobre um pacote substancial de resposta à crise", apontou Valdis Dombrovskis na ocasião.

Sublinhando a "forma confiante e competente" como Centeno dirigiu os trabalhos do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro na resposta de emergência à crise provocada pela pandemia, o responsável letão escusou-se, porém, a pronunciar-se na altura sobre uma eventual recondução do ministro português como presidente do Eurogrupo, por motivos "institucionais".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou hoje a exoneração de Mário Centeno como ministro de Estado e das Finanças, proposta pelo primeiro-ministro, e a sua substituição por João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento.

Também hoje, Mário Centeno esclareceu que vai cumprir o seu mandato no Eurogrupo até ao final, embora deixe o Governo na próxima segunda-feira, dirigindo ainda a eleição para encontrar o seu sucessor, em 9 de julho.

Deste modo, embora cesse funções como ministro das Finanças na próxima segunda-feira - data em que tomará posse João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento -, Centeno continuará a desempenhar as funções de presidente do Eurogrupo ainda durante aproximadamente mais um mês.

Sob a liderança de Centeno, o Eurogrupo acordou algumas das componentes da resposta europeia à crise da covid-19, designadamente as "redes de segurança" para Estados, empresas e trabalhadores num montante total de 540 mil milhões de euros.

Eleito em

4 de dezembro de 2017 para a presidência do Eurogrupo, por um período de dois anos e meio, Centeno despedir-se-á assim do cargo em julho, tornando-se o primeiro presidente do fórum informal de ministros das Finanças da zona euro a cumprir apenas um mandato.

Centeno foi o terceiro presidente do Eurogrupo, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker (2005-2013) e do holandês Jeroen Dijsselbloem (2013-2018).