Volkswagen Autoeuropa regista quebra de produção em 25% face a 2019

A empresa conta atualmente com 5400 colaboradores

A Volkswagen Autoeuropa vai encerrar o ano com 192 mil unidades produzidas, o que representa uma redução de 58 mil unidades face ao previsto no início de 2020 anunciou a fábrica de automóveis do grupo Volkswagen, em Palmela, em Setúbal. Esta quebra está diretamente relacionada com a pandemia de Covid-19.

Em comparação com o ano transato, o volume de produção em 2020 representa uma quebra de um quarto.

A empresa conta atualmente com 5400 colaboradores, tendo nos últimos 12 meses passado para os seus quadros mais de 1100 colaboradores com vínculo contratual temporário.

