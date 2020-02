Voos suspensos. "Temos um potencial de dez milhões de euros de prejuízo este ano"

Antonoaldo Neves, presidente da TAP © António Cotrim/Lusa

O presidente da TAP avisa que, se não forem feitas obras profundas no Aeroporto de Lisboa, os resultados da companhia aérea vão continuar negativos. A TAP terminou o último ano com prejuízos de mais de 105 milhões de euros.

Antonoaldo Neves espera que as obras possam ajudar a mudar o panorama da empresa. O presidente da TAP admitiu ainda que a companhia aérea será muito afetada pela suspensão de voos para a Venezuela. "Temos um potencial de dez milhões de euros de prejuízo este ano por causa desta decisão. Eu quero saber quem vai pagar a conta, não a posso enviar para a Venezuela."

Conhecidos os resultados do grupo TAP, o presidente da companhia aérea recusou falar sobre eventuais pagamentos de prémios de desempenho aos gestores da empresa.

Ouvido pela TSF, Pedro Siza Vieira, ministro da Economia, referiu: "Mais do que captar novos fabricantes para Portugal, o interesse do Governo é continuar a assegurar que as empresas instaladas em Portugal vão continuar a trabalhar."