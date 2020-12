Vouchers para estacionamento grátis criados para incentivar comércio no Porto

Haverá ainda um "conjunto de medidas" para "fomentar a procura do comércio local" © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os comerciantes do Porto vão oferecer a primeira hora de estacionamento aos clientes, através de um bilhete que será entregue a quem fizer compras no centro da cidade. Joel Azevedo, presidente da Associação de Comerciantes do Porto, explica que foi decidido disponibilizar "estacionamento gratuito em todos os parques municipais durante uma hora aos clientes que visitem os espaços comerciais", sob a forma de "um voucher", entre outras medidas com o propósito de dinamizar a atividade económica da região.

"Além desse voucher, há um desconto de 10% num limite máximo de 20 euros por cada voucher, que são utilizados a favor do cliente, e depois o próprio comerciante pode ser ressarcido", elenca o presidente da Associação de Comerciantes do Porto, que espera que a medida venha a "ajudar os comerciantes a alargar as suas vendas e a atrair mais público".

Haverá ainda um "conjunto de medidas" para "fomentar a procura do comércio local, mais tradicional e de porta aberta", acrescenta o representante. "Esperemos que dê algum resultado, para que pelo menos consigam resistir, e que o próximo ano salvará o ano que passou."

Além da cidade do Porto, o estacionamento durante o Natal também vai ser mais barato na Maia, em Matosinhos, Gondomar e Valongo. Em Lisboa, o gabinete do vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, questionado esta manhã pela TSF sobre eventuais planos de redução do pagamento de estacionamento, respondeu que nada está previsto, sublinhando que a rede de transportes da cidade é suficiente para garantir a circulação de pessoas, sem necessidade de levarem os carros para a cidade.

