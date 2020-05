Governo tranquiliza consumidores. Fábrica da Avipronto não representa perigo

A fábrica Avipronto voltou a abrir © © Pedro Correia/Global Imagens

O secretário de Estado Adjunto e da Economia garante que não há risco para os consumidores no consumo de carne proveniente da fabrica Avipronto, da Azambuja. A fábrica retomou o funcionamento esta segunda-feira, embora de forma condicionada, depois de detetados 101 casos de contágio com a Covid-19 entre os funcionários da empresa.

Depois de ter estado reunido na Azambuja durante a manhã, o secretário de Estado Adjunto e da Economia assegurou que a qualidade dos alimentos provenientes da fábrica está garantida.

"É muito importante que as pessoas tenham a tranquilidade de perceber que estas regras de proteção das cadeias de produção, deste tipo ou de outro, estão absolutamente garantidas", assume o secretário de Estado.

"No setor alimentar temos métodos de verificação dos produtos à saída das fábricas. Não há nenhum produto que saia de uma fábrica desta importância que não tenha sido verificado", garante ainda João Neves.

Para já, as empresas da zona irão ser monitorizadas e haverá uma intervenção das autoridades de saúde, ou da empresa, caso se justifique.

Dos cerca de 300 funcionários da empresa, 101 acusaram positivo no teste à Covid-19. Há ainda quatro testes inconclusivos, nos últimos dias. A fábrica reabriu com apenas 10% dos funcionários.

Riscos nos transportes para a Azambuja

Mais de metade dos funcionários chegaram à empresa de transportes públicos, o que aumenta o risco de contágio no concelho. O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, garante que o Governo vai reunir com a direção da CP para garantir as condições de segurança à saída da estação da Azambuja.

"As empresas estão a ter cuidado ao respeitar as orientações da DGS", garante ainda Duarte Cordeiro.



