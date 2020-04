Hoteleiros recebem intenções de marcação de férias para o verão. Mas... só intenções

O setor do turismo no Algarve está expectante © © Luís Forra/Lusa

O setor do turismo no Algarve está expectante com o que poderá suceder após o levantamento do Estado de Emergência. Elidérico Viegas presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revela que têm existido pedidos de esclarecimentos aos hotéis e intenções de marcação de estadias de turistas nacionais e estrangeiros. Por enquanto são só intenções.

" Há de facto muitos pedidos de muita gente que gostaria de vir passar férias para o Algarve", conta. Elidérico Viegas sublinha que a situação vivida em destinos concorrentes como Espanha, a viver uma situação muito pior ao nível de saúde pública, acabará por afastar turistas daquele País e poderá ser uma mais-valia para o Algarve.

João Fernandes tem um discurso mais cauteloso e admite que não haverá qualquer possibilidade de ano dourado no setor."Não é expectável que essa procura tenha paridade com anos anteriores", afirma. O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA) considera que "será normal que essa procura se centre no mercado nacional", tal como tem acontecido noutras alturas de crise, em que as pessoas viajam no seu País.

Alguns hotéis da região só deverão reabrir no final de junho, e outros só tencionam fazê-lo no próximo ano. Hoteleiros e Região de Turismo são unânimes em dizer que a retoma da atividade das companhias aéreas será igualmente determinante para o fluxo de turistas." Ainda não estão definidas as condições de desinfeção, de distanciamento social" nos aviões. A retoma será gradual mas"não terá a capacidade de um ano normal tão cedo".

Por estes motivos, o setor vive ainda com muitas incógnitas sobre o futuro próximo e aguarda para saber o que irá acontecer após o levantamento de restrições em Portugal e no estrangeiro.