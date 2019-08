Colisão entre dois pesados na A22 provoca corte no sentido este-oeste

© Maria João Gala/Global Imagens

Por Lusa 25 Agosto, 2019 • 17:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma colisão entre dois veículos pesados de mercadorias na Autoestrada 22 (A22, Via do Infante), na zona de Loulé, no Algarve, provocou este domingo o corte no trânsito no sentido este-oeste, disse fonte da Proteção Civil.

Pub Pub

A mesma fonte referiu que "não há feridos", mas indicou que "o trânsito ficou cortado no sentido este-oeste (Faro-Lagos), ao quilómetro 72", com "os automóveis que se encontravam nesse momento no troço", entre os nós Loulé Sul/Faro aeroporto e Quarteira/Loulé Oeste, "a ficarem imobilizados na autoestrada".

Pub Pub

O alerta foi recebido às 15h10 e estão a prestar apoio no local aos veículos acidentados elementos da GNR e da concessionária da A22, que aguardam a chegada de viaturas de reboque capazes de retirar os pesados de mercadorias.

"Um transportava automóveis e o outro garrafões de água", precisou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro.

As autoridades já estão a desviar o trânsito para a Estrada Nacional 125, enquanto não é reaberto o sentido este-oeste da Via do Infante, acrescentou.

A fonte do CDOS disse, no entanto, que não se conseguia prever o tempo que levará a repor a normalidade na circulação automóvel na A22.