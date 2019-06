O PS encontra-se numa posição em que consegue recorrer tanto à sua direita como à sua esquerda para fazer aprovar leis, e por isso, há quem diga que o partido está na posição da "Carochinha", como no conto infantil, à procura do seu "João Ratão".

Por Ana António 30 Jun, 2019 • 13:39

"Quem é que corre o risco de acabar cozido no caldeirão?", pergunta a Ricardo Araújo Pereira o moderador Carlos Vaz Marques no programa Governo Sombra desta semana.

O humorista responde que "conhecendo os protagonistas e a tradição, em principio quem coze somos nós", e segue apresentando uma versão adaptada do conto da Carochinha e do João Ratão: "a Carochinha encontra cinco tostões, e o Mário Centeno cativa-os. Depois lá aparecem vários pretendentes e a Carochinha - que é o PS - escolhe com qual deles casa, depois a certa altura o João Ratão tem muita sede de ir ao caldeirão, tropeça, e empurra um reformado, que está à espera de consulta, para dentro do caldeirão. E depois a Carochinha e o João Ratão comem chanfana de reformado com batatinha" - e acaba assim a história, na versão adaptada à política portuguesa pelo humorista.

