Esta semana foi aprovado por unanimidade o Relatório final da comissão de inquérito à CGD, mas não sem antes ter surgido uma pequena "escaramuça" política, ligada ao nome de Celeste Cardona.

Por Ana António 21 Jul, 2019 • 18:33

Na primeira versão do Relatório final da comissão de inquérito à CGD, elaborado pelo deputado João Almeida, do CDS, não constava o nome de Celeste Cardona entre os responsáveis pelo que aconteceu no banco público. O PS não gostou e, entre várias outras propostas de alteração , pediu que o nome da antiga ministra da Justiça pelo CDS-PP no início da década de 2000 fosse incluído, já que foi foi administradora da CGD com o pelouro dos serviços jurídicos.

A pequena "escaramuça" política não surpreendeu Ricardo Araújo Pereira, que considera normal que o relator de um relatório desta natureza proteja as pessoas do seu partido. E avança com uma forma de contornar o problema: "a solução é o relator ser sempre alguém do PCP ou do Bloco, que, como não têm administradores, malham em toda a gente" - avança o humorista no programa Governo Sombra. João Miguel Tavares discorda e sugere que seja antes alguém do PAN. Feitas as alterações, o Relatório final da comissão de inquérito à CGD acabou por ser aprovado com unanimidade .

