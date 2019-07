O apelo de Santana Lopes à união dos partidos de direita foi tema de conversa no Governo Sombra.

Por Ana António 27 Jul, 2019 • 21:15

Inconformado com os resultados das sondagens, que dão apenas um terço dos votos dos portugueses aos partidos de direita, Santana Lopes fez um apelo à formação de uma "Geringonça de direita". No programa Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira recorda que já houve uma "geringonça" de direita, e que na altura os portugueses deram maioria absoluta ao PS de José Sócrates, por isso, talvez uma nova "geringonça" à direita não tivesse os resultados esperados por Santana Lopes.

O humorista explica ainda que no contexto atual não existe sequer a possibilidade de uma "Geringonça de Direita", porque "a direita continua a ter um terço do eleitorado, quer esteja coligada ou não. É a mesma coisa que eu dizer: "É pá, adorava andar à mocada com este público todo, mas eles são 150 e eu sou só um... Já sei! Vamos nós os quatro!" - Exemplifica Ricardo Araújo Pereira, perante a plateia do programa, desta vez gravado durante a abertura do Festival MIMO , em Amarante.

