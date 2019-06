O humorista lamenta o desfecho do vídeo que mostra uma prostituta a bater continência a dois militares da GNR de Loulé.

Por Ana António 03 Jun, 2019 • 16:58

Esta semana Pedro Mexia sentiu-se "continente" por causa do caso dois militares da GNR de Loulé que são suspeitos de terem obrigado uma prostituta a fazer-lhes continência, um momento que terá sido registado em vídeo e que corre nas redes sociais. Os militares terão sido transferidos preventivamente para o Comando da Unidade, em Faro, " para o desempenho de funções que não implicam o contacto com o cidadão ", e foi aberto um processo disciplinar.

Depois de uma animada discussão sobre o decreto-lei que define os preceitos segundo os quais ser feita a continência - lido em voz alta por Pedro Mexia - Ricardo Araújo Pereira expressa a sua desilusão com o desfecho do vídeo, alegadamente gravado pelos agentes - e lamenta que a prostituta não tenha pedido aos mesmos para retribuírem o gesto: "Os senhores são militares, eu já fiz a continência, que é uma coisa do vosso trabalho, agora os senhores vêm para aqui e fazem uma coisa do meu..." - sugestão que levou o auditório a explodir em gargalhadas.

