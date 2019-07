Um dos casos da semana foi o da distribuição de "golas antifumo" feitas de material inflamável às populações.

Esta semana veio a público que a Proteção Civil terá distribuído mais de 70 mil kits contra incêndios compostos por golas "antifumo" e coletes refletores feitos com materiais inflamáveis às populações de aldeias em zonas suscetíveis de sofrerem incêndios.

O fornecedor dos kits, a empresa Foxtrot Aventura, garante que a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) não pediu que fossem usados materiais resistentes ao fogo, e que a principal regra do concurso de aquisição foi a do preço mais baixo.

A ANPC afirma que os kits, que foram distribuídos no âmbito do programa "Aldeia Segura - Pessoas Seguras", devem ser vistos como um "estímulo à implementação local dos programas" para sensibilizar as populações, e não como equipamento de proteção contra incêndios.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mostrou-se indignado em relação às críticas feitas à Proteção Civil, mas mandou abrir um inquérito urgente sobre o caso.

Mal por mal, Ricardo Araújo Pereira sugere que se façam umas golas em palha, porque seriam ainda mais baratas do que as que foram distribuídas, compostas de poliéster.

