Dezenas de jovens "influencers" estiveram no Palácio de Belém, em Lisboa, a convite do Presidente da República. Segundo o JN, Marcelo Rebelo de Sousa terá reconhecido a "enorme" importância dos novos formatos de comunicação, que "conseguem chegar a públicos onde nem a TV, o maior produto de mass-media, consegue chegar", dirigindo-se aos presentes.

Os jovens "influencers" encheram as redes sociais e blogs de internet com fotografias do encontro, e Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se "viral".

No Governo Sombra desta semana, Ricardo Araújo Pereira, começou por explicar o problema de "filosofia da linguagem" associado à atividade de "influencer": "Quando nós queremos influenciar uma pessoa, o primeiro passo é não é dizer "Olha, eu agora vou-te influenciar" - ou seja, para ser influenciada, a pessoa não deva estar de sobreaviso quanto à influência.

"Uma vez que os "influencers" anunciam no título que vão influenciar as pessoas, isso parece-me tão inteligente como se chamarem "endrominators" ou "manipulators", mas o que é certo é que o Presidente da República os convidou. O que eu acho é que Marcelo endrominou os "endrominators", porque as redes sociais ficaram cheias de Marcelo" - explicou ainda Ricardo Araújo Pereira.