Ministra da Justiça confirma reabertura dos tribunais durante o mês de maio

A ministra da Justiça e a reabertura dos tribunais

A ministra da Justiça confirmou esta quarta-feira que os tribunais devem reabrir "provavelmente, ainda este mês". Em declarações aos jornalistas, à saída de uma reunião com representantes dos tribunais e da Procuradoria Geral da República (PGR), Francisca Van Dunem considerou necessário o retomar da normalidade nos trabalhos da justiça.

"Tornou-se necessário definir o modo como os tribunais vão funcionar", esclarece Francisca Van Dumem

"Há uma grande convergência de pontos de vista do Governo e dos responsáveis das magistraturas, quanto à necessidade de se retomar o trabalho", e garante ainda Francisca Van Dunem que "as condições para a reabertura de portas do tribunais estão já a ser definidas",

"A perspetiva que temos é que haja um reabertura em dois modos: atos presenciais, praticados no tribunal e com a presença dos indivíduos, e outros à distância", explicou a ministra da Justiça.

"Iremos ter agora, seguramente, um enorme contencioso associado à economia, situações nas empresas, ligados aos trabalhadores e, até mesmo, ao Estado", acrescentando que "ninguém está confortável com esta situação. Num ambiente de crise que se gera externamente, os tribunais estão no centro da resposta".

