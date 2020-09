António Costa alerta: "Estamos num momento crucial"

A sessão de esclarecimento no Porto acontece num momento importante, afirma António Costa © Lusa

O primeiro-ministro considera que Portugal vai passar nas próximas semanas por um período importante no combate à pandemia da Covid-19. À entrada para o encontro entre especialistas, políticos e parceiros sociais, na cidade do Porto, António Costa esclarece ainda que vão ser discutidas novas medidas de contenção no próximo Conselho de Ministros.

"Já pré-anunciámos que, a partir da próxima quinzena, vamos voltar ao estado de contingência em todo o país. O Conselho de Ministros desta semana vai definir quais as novas medidas", esclarece António Costa.

"Temos de adotar as medidas necessárias e suficientes", diz o primeiro-ministro. António Costa fala em "momento crucial" antes de uma fase "crítica" no combate à Covid-19 em Portugal.

O chefe de Governo admitiu também um eventual aumento do número de contágios por Covid-19 nas próximas semanas.

António Costa sublinhou ainda que o cenário de quase paralisação da economia portuguesa, verificado já durante a pandemia do novo coronavírus, não poderá voltar a ser equacionado.

Com o regresso às aulas e o retorno de férias de muitos portugueses, o primeiro-ministro português diz que a reunião entre especialistas, políticos e parceiros sociais, acontece num momento essencial do combate à pandemia.

A reunião desta tarde acontece no auditório da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.

