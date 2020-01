Freguesias querem mais descentralização e "corrigir" uniões

O presidente da Associação Nacional de Freguesias, Pedro Cegonho © José Sena Goulão/Lusa

Por Sara de Melo Rocha 24 Janeiro, 2020 • 14:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Cegonho, presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), admite alterações à fusão de freguesias que aconteceu em 2013, mas defende a criação de um grupo de trabalho para as alterações legislativas que permitam corrigir "casos que sejam talhados para uma agregação diferente".

"Deve haver a possibilidade jurídica de corrigir casos que sejam manifestamente talhados para a desagregação." 00:00 00:00

O presidente da Anafre explica que a fusão de freguesias está também relacionada com a descentralização, uma circunstância que traz novas responsabilidades e que implica "mais recursos, ao receberem mais competências". O Orçamento de Estado para 2020 prevê que sejam transferidos para as juntas de freguesias 20 milhões de euros, ao abrigo da descentralização, mas para o presidente da Anafre as verbas chegam a um número de freguesias "pouco significativo".

"É preciso continuar com a descentralização." 00:00 00:00

A Anafre reúne, esta sexta-feira e sábado, em congresso em Portimão. São esperados cerca de mil delegados. Pedro Cegonho deixa o cargo para se dedicar a um doutoramento, mas continua a ser presidente da Junta de Campo de Ourique, em Lisboa, e deputado do PS no Parlamento.

A Lusa avança que deve ser substituído por Jorge Veloso, presidente da União de Freguesias de São Marinho do Bispo e Ribeira de Frades, em Coimbra, na presidência da associação.