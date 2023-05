Por Pedro Cruz (TSF) e Rosália Amorim (DN) 12 Mai, 2023 • 08:59

Crítica da ação do Governo, Ana Gomes entende a ausência de rumo está a prejudicar a governação. Com crises e polémicas sucessivas, o Governo está a afastar-se do essencial, que é "governar, fazer a diferença, reformar o país", considera a socialista em declarações no programa da TSF e DN Em Alta Voz. "É isso que os portugueses querem. Foi para isso que lhe deram a maioria absoluta. E não veem nada."

Para Ana Gomes, "o Governo não faz aquilo que devia fazer. Toma medidas assistencialistas, distribui cheques avulsos, não há planeamento de políticas, não há investimento público. Somos dos países de mais baixo nível de investimento público na União Europeia. E, portanto, a ambição é zero, é mínima."

"Quando o governo apresenta números de 1,8 % de crescimento para o período de 2024 a 2027 em Bruxelas, no quadro do PEC, estamos condenados à cepa torta", condena.

