Mais de um milhão de trabalhadores em lay-off. "Seguramente" haverá orçamento suplementar

Por Judith Menezes e Sousa 16 Abril, 2020 • 20:18

O ministro das Finanças admite que haverá um "orçamento suplementar" dada a dimensão da despesa com a pandemia da Covid-19. Mário Centeno realça que "a despesa é muito concentrada no Serviço Nacional de Saúde e na Segurança Social, as duas áreas do Estado com maior flexibilidade orçamental".

Ainda assim, o ministro das finanças remete a decisão para quando se souber o momento da retoma da economia, de forma a enquadrar os números exatos provocados pela crise pandémica.

Perante os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças, onde foi ouvido, Centeno atualizou os dados sobre o número de trabalhadores em lay-off: "Esta manhã, havia um milhão e 18 mil trabalhadores". O governante garantiu ainda que os apoios vão chegar "no fim do mês".

Centeno voltou a referir que o lay-off simplificado, implementado pelo Governo para apoiar as empresas, custa mil milhões de euros por mês.

O parlamento português renovou esta quinta-feira o estado de emergência por mais 15 dias, com António Costa, no final da sessão, a mostrar confiança no caminho traçado. "Esperemos que seja a última renovação necessária", confidenciou.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) confirmou 629 mortes devido à Covid-19 em Portugal. Há ainda 750 novos casos de contágio nas últimas 24 horas, elevando para 18841 o número de pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da DGS.