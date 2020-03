Não, o país não vai parar por completo a partir de amanhã, mesmo com o estado de emergência

As ruas nas cidades mais populosas do país estão praticamente desertas © Fernando Veludo/Lusa

Por Nuno Guedes 18 Março, 2020 • 18:31

Muitos podem estar convencidos que sim, mas o decreto do estado de emergência apresentado esta quarta-feira pelo Presidente da República não significa que a partir de agora todos os que não trabalham em áreas consideradas essenciais têm de ficar em casa.

Essa hipótese sai reforçada com os termos do decreto, mas continua a ser apenas uma hipótese mais forte com esta espécie de 'carta-branca' do Chefe de Estado que terá de ser 'jogada' pelo Governo à medida que for achando que é mais conveniente durante o tempo que durar o combate à Covid-19.

Aliás, não é por acaso que o decreto apresentado por Marcelo Rebelo de Sousa usa cinco vezes a palavra "pode".

Ou seja, o governo "pode" fazer, a partir de agora, coisas que antes, pela lei e pela Constituição não podia, mas não significa que as vai efetivamente fazer.

Poderei ir para onde quero?

O primeiro e mais evidente exemplo é o direito que as pessoas por norma têm de se deslocar e fixar onde querem.

Aquilo que o decreto diz é que as autoridades públicas "podem" (mais uma vez reforça-se o "podem") obrigar as pessoas a ficarem em casa ou num hospital para reduzir o risco de contágio.

Sobre as deslocações ou permanência nas ruas ou estradas estas também podem ser limitadas, mas de forma proporcional e estritamente necessárias, ficando mais uma vez debaixo da decisão do Governo decidir o que isso significa exatamente.

O decreto admite, aliás, que é possível ir e vir do trabalho (não se limitando a falar de profissões essenciais), procurar cuidados de saúde, comprar bens e serviços ou outras "razões ponderosas".

Será o Governo que irá, se assim decidir, definir quais as situações em que a liberdade de circulação se mantém, sendo que até hoje o primeiro-ministro e os ministros têm dito que os portugueses têm, de uma forma geral, colaborado com os conselhos das autoridades de saúde pública.

O Estado pode pedir o que quiser aos privados?

Sim, o decreto também prevê que para combater o novo coronavírus o Estado pode requisitar aos privados "quaisquer" bens ou serviços.

E entre bens e serviços o decreto admite quase tudo, não apenas unidades privadas de saúde, mas também lojas, indústrias, empresas... ou mesmo obrigar certas fábricas a trabalhar mesmo que não queiram para travar a propagação da Covid-19.

Fica assim, parcialmente suspenso, o direito à propriedade e iniciativa privada, sendo que o Governo pode, inclusive, obrigar as empresas a vender determinados produtos a determinados preços.

Também os habituais direitos dos trabalhadores ficam parcialmente suspensos podendo ser obrigados, pelo Estado, a trabalhar num sítio diferente, com horários e condições diferentes das que tinham até hoje.

O decreto detalha os setores da saúde, proteção civil, segurança e defesa, mas não só, estendendo essa possibilidade à produção, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais ou vitais para a economia.

Um exemplo que não é dado no decreto, mas que pode ser facilmente colocado como hipótese: obrigar determinados trabalhadores dos supermercados ou da distribuição de alimentos ou medicamentos a continuarem a trabalhar mesmo que não queiram.

Aliás, não é por acaso que o decreto também suspende o direito à greve.

Circulação internacional, direito de manifestação e até a liberdade de culto

Continuando no "pode", o decreto tem mais três alíneas que dão carta-branca ao Governo para limitar outros direitos dos cidadãos.

O primeiro é a habitual liberdade de circulação entre países que pode ser (e na prática já foi) travada com os novos controlos nas fronteiras.

A seguir, fica limitado o direito de reunião e manifestação, com o Governo a poder proibir este tipo de iniciativas para não potenciar a transmissão do novo vírus.

Finalmente, até a liberdade de culto pode ser limitada obrigando, se for preciso, determinada religião a não fazer celebrações que impliquem uma aglomeração de muitas pessoas.

Uma carta-branca

Em resumo, o decreto do Presidente da República aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento não vai, obrigatoriamente, parar o país a partir do dia seguinte.

Dá, contudo, uma carta-branca para que o Governo tome, se avaliar como necessário, medidas muito mais fortes para combater a pandemia do novo coronavírus, faltando saber quais é que serão as medidas, em concreto, que o executivo de António Costa vai escolher daqui para a frente.

Uma decisão que só será conhecida depois de uma reunião do Conselho de Ministros marcada para esta quinta-feira.