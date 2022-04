"O que passou, passou." Manuel Monteiro disponível para reconciliação com Paulo Portas

Manuel Monteiro, ex-dirigente político do CDS-PP, admite reconciliar-se com Paulo Portas © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Por Guilhermina Sousa 01 Abril, 2022 • 09:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na véspera do congresso e em nome do futuro do CDS, Manuel Monteiro admite reconciliar-se com Paulo Portas. Os dois estão zangados há 24 anos.

A rutura, política e pessoal, aconteceu no congresso de 1998, do qual Paulo Portas saiu presidente do partido. Mais de duas décadas depois, numa altura em que, pela primeira vez, o CDS não está representado na Assembleia da República, Manuel Monteiro faz questão de afirmar que, pela sua parte, "o que passou, passou", afirmando o antigo líder centrista que "há um sinal de reconciliação que tem de ser dado".

Manuel Monteiro admite reconciliar-se com Paulo Portas após zanga com 24 anos 00:00 00:00

Monteiro sublinha que está "totalmente disponível para o fazer, inclusive com o Dr. Paulo Portas".

Nos últimos dias, multiplicaram-se as notícias de um possível candidato surpresa. Saíria esse candidato de uma união de vontades entre os críticos de Nuno Melo e os apoiantes de Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente cessante, com o apoio de um número significativo de distritais.

Questionado em direto pela TSF, Manuel Monteiro recusou esclarecer se poderia ser ele esse candidato.

Ouça as declarações de Manuel Monteiro no programa "Café Duplo" 00:00 00:00

Sobre Nuno Melo, o antigo líder também não diz uma palavra: "Vou responder a isso no congresso. Foi aquilo a que me comprometi e é aquilo que vou fazer".