Paulo Cafôfo quer liderar próximo Governo da Madeira

Paulo Cafôfo filiou-se no Partido Socialista © Gregório Cunha/Lusa

Por TSF 11 Novembro, 2019 • 11:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo presidente da Câmara do Funchal, liderou a campanha do PS nas últimas eleições regionais já é militante do PS. A ficha de inscrição foi assinada por António Costa que aposta em Paulo Cafôfo para derrotar o PSD na região.

Pub Pub

"Não escondo que o nosso objetivo é sermos governo nesta região. Iniciei esta carreira sem qualquer filiação partidária e desde 2013 e tem vindo a crescer. Tenho consciência que carrego uma responsabilidade muito grande, porque sou o fiel depositário da esperança de uma Madeira que quer mudar."

Pub Pub

Paulo Cafôfo não esconde a ambição de levar os socialistas ao poder na Madeira . "Tenho disponibilidade total para que o Partido Socialista, se assim entender, me aceite como presidente do PS/Madeira. É uma candidatura que irei apresentar respeitando os estatutos do partido e os órgãos, mas tenho disponibilidade, que já manifestei publicamente e que irei reforçar." Afirma

O deputado garante posição firme durante o debate do Programa de Governo na Assembleia regional. Um documeto que "é mais do mesmo".

"Não há qualquer 'estado de graça' para um governo que tem o mesmo presidente, o mesmo núcleo duro de secretários regionais e que irá apresentar

o mesmo programa que apresentou em 2015. Isto significa que não cumpriram o programa de 2015 e tal como o aluno que irá repetir o ano para aprender

a matéria dada o mesmo se passa com este Governo Regional". garante.

Acrescentando que "nós iremos vincar bem isso, mas também na discussão do orçamento regional para 2020 vamos apresentar medidas concretas que respondem às necessidades deste momento tão difícil em que há sinais preocupantes de uma economia que cresce abaixo da média nacional, o turismo tem apresentado indicadores terríveis e continuamos a ter uma tendência de emigração. E precisamos de criar condições para um desenvolvimento sustentável estruturado que não viva à base de obras públicas, sem qualquer retorno económico, só para satisfazer determinados lobbies."

Paulo Cafôfo foi presidente da Câmara Municipal do Funchal entre 2013 e junho de 2019.