A coordenadora do BE defendeu esta segunda-feira, numa mensagem pública de Ano Novo, que 2021 "precisa da coragem de fazer o que nunca foi feito" para Portugal superar a crise sanitária, económica e social provocada pela pandemia de covid-19.

O vídeo divulgado pelos bloquistas começa com a líder a descrever que "2020 foi um ano de resistência a um vírus" que apanhou o país "de surpresa".

"Trabalhadores essenciais da linha da frente asseguraram que não faltava nada. Precários enfrentaram como puderam a chantagem do desemprego. Os profissionais da saúde protegeram o Serviço Nacional de Saúde (SNS) que nos salva. Se 2021 pode ser um ano de esperança de vencer o vírus e a crise, é graças a esta força, a esta resistência", enalteceu.

Perspetivando o ano que aí vem, Catarina Martins receitou "exigência" para se pôr fim à crise e começar a recuperação.

"Uma crise como nunca vivemos precisa da coragem de fazer o que nunca foi feito. Resgatar os precários e reconstruir emprego e salários dignos, acesso à habitação, proteger o SNS e a escola, lutar com quem luta por direitos iguais e contra as alterações climáticas", enumerou, argumentando que "é esta força solidária deste povo que pode recuperar o país" e que os cidadãos "sabem que contam com o BE, lado a lado".