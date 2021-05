"Processo surge em vésperas de eleições." Rui Moreira diz que "estes são perigosos tempos"

© Artur Machado / Global Imagens (arquivo)

O presidente da câmara municipal do Porto, Rui Moreira, defendeu esta terça-feira que a acusação de que é alvo no caso Selminho "não tem qualquer fundamento" e sublinhou que o processo surgiu "em vésperas de eleições".

Numa curta declaração sem direito a perguntas dos jornalistas, o autarca assinalou que a decisão da juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, em levar Rui Moreira a julgamento não lhe "deu nem tirou razão".

"É absolutamente inequivoco de que não tive qualquer participação neste processo", garantiu Rui Moreira, visivelmente abalado durante os cerca de quatro minutos em que tomou uma posição pública. "Não tomei decisões que prejudicassem o munícipio", acrescentou também, queixando-se do que diz ser "um insulto e uma infâmia".

Estes "são perigosos tempos", lamentou. Quando faltam poucos meses para as eleições autárquicas, o atual presidente da câmara portuense assegurou também que, embora não ignore a "existência do processo", este "não vai interferir" na decisão que venha a tomar sobre a recandidatura à autarquia.

"Sou cioso da minha integridade e bom nome, que tentam vilipendiar", assinalou ainda Rui Moreira, notando que, também hoje, se assinalaria o 90.º aniversário do pai, que "sofreu uma perseguição terrível".

O autarca é acusado de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município, decidiu o tribunal, que o leva a julgamento "nos exatos termos" da acusação do Ministério Público (MP).

No debate instrutório, realizado em 29 de abril, o Ministério Publico (MP) defendeu que Rui Moreira vá a julgamento, reiterando que, enquanto presidente do município, agiu em seu benefício e da família, em prejuízo do município, num conflito judicial que opunha há vários anos a câmara à empresa imobiliária (Selminho), que pretendia construir num terreno na escarpa da Arrábida.

A defesa de Rui Moreira, acusado de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder, incorrendo ainda na perda de mandato, requereu a abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um Juiz de Instrução Criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento.

Segundo a acusação do MP, a Selminho, de que Rui Moreira e familiares detinham parte do capital social, "vinha, desde 2005, esgrimindo perante o município o direito de construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida, no Porto, direito que o município não lhe reconhecia".

Isto por a autarquia entender que as operações urbanísticas pretendidas pela Selminho não estarem de acordo com o Plano Diretor Municipal (PDM).