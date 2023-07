A ambição de Montenegro para a Saúde: colocar Portugal no top dez mundial até 2040

O presidente do Partido Social Democrata, Luís Montenegro © Paulo Novais/Lusa

Luís Montenegro já tinha prometido um leque de "medidas estruturais" para "mudar a Saúde em Portugal", numa altura em que o "Serviço Nacional de Saúde entrou em rutura", e na agenda mobilizadora apresentada pelo PSD, há uma meta que salta à vista: até 2040, colocar o sistema de Saúde português entre os dez melhores do mundo.

O núcleo duro do partido esteve reunido na manhã desta segunda-feira, no arranque da semana dedicada à Saúde, para preparar as linhas orientadoras do partido para "trazer o SNS para o centro da discussão política".

A "agenda mobilizadora" do PSD para a Saúde conta com 25 medidas estruturais, desde logo, com um orçamento plurianual para a Saúde, 20 novos centros de ambulatório ou um médico de família digital para três milhões de portugueses.

"A nossa ambição é colocar Portugal nos países mais desenvolvidos da OCDE nos indicadores de Saúde: estar entre os 15 melhores até 2030 e entre os 10 melhores até 2010. Há condições, há "know how", há pessoas", assumiu o líder social-democrata.

Luís Montenegro assume que os problemas na Saúde não se "resolvem de um dia para o outro", mas volta a enfatizar que o Governo deve abrir a porta aos privados. As medidas do PSD não têm quaisquer "preocupações ideológicas", numa clara alfinetada ao Governo de António Costa.

"A ideologia não cura as pessoas, quem cura as pessoas são os profissionais de Saúde, os medicamentos", acrescentou.

O objetivo do PSD é debater estratégias para a Saúde, numa altura em que "não estamos em campanha eleitoral, nem a discutir programas eleitorais". Este é, nas palavras de Montenegro, o "pontapé de saída" para uma discussão alargada, para a qual "estão todos convocados".

E, precisamente, sobre o recurso aos privados, questionado sobre a grávida de baixo risco que foi transferida do Santa Maria para uma maternidade privada, Luís Montenegro aplaude a decisão do ministro Manuel Pizarro.

"O recurso do SNS à capacidade instalada do setor social é um caminho correto que o PSD defende há muitos anos, o que lamento é que só quando há uma voragem enorme da realidade. O governo e os seus membros acordem para essa inevitabilidade", acrescentou.

Montenegro cola até o ministro da Saúde às políticas do PSD, já que Manuel Pizarro "cada vez mais se aproxima do discurso" social-democrata.

O PSD dedica a semana à crise nos serviços de Saúde, que se inicia já na tarde desta segunda-feira, com uma visita ao Hospital Garcia de Orta, em Almada.