António Costa alertou para o facto de a pandemia não estar ganha e falou da hipótese de as escolas voltarem a encerrar, apesar de os números estarem a diminuir e de o plano de desconfinamento já estar em ação.

"Estamos numa fase muito inicial do ano. Infelizmente, a pandemia pode agravar-se. A batalha contra a pandemia ainda não está ganha. Podemos ter de recuar e encerrar as escolas", alertou o primeiro-ministro.

Costa indicou ainda que, na quinta-feira, "se tudo correr bem", o Governo dará via verde para que a segunda fase do plano de desconfinamento avance a 5 de abril.

O primeiro-ministro afirmou também esta quarta-feira que o Governo vai apresentar em maio o Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23, considerando que é essencial "tratar" as consequências negativas deixadas às crianças e jovens pela pandemia de Covid-19.



Numa mensagem que publicou na sua conta pessoal na rede social Twitter, António Costa referiu que teve uma reunião de trabalho com equipa do Ministério da Educação sobre a preparação do Plano de Recuperação de Aprendizagens 21/23.



Um plano que, segundo o líder do executivo, "será apresentado em maio".