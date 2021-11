A caminho das diretas do PSD. Ouça a entrevista com Manuel Castro Almeida

Manuel Castro Almeida © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

O terceiro convidado da semana em que a TSF acompanha o percurso até às diretas no PSD é Manuel Castro Almeida, que chegou a ser vice de Rui Rio, mas que, nestas diretas, apoia Paulo Rangel. Manuel Castro Almeida foi, por três vezes, presidente da Câmara de São João da Madeira, foi deputado, secretário-geral adjunto e conselheiro nacional do PSD. Foi ainda, por duas vezes, secretário de Estado (primeiro, da Educação e Desporto; depois, do Desenvolvimento Regional, durante o Governo de Passos Coelho).

A TSF iniciou, na segunda-feira, um ciclo de curtas entrevistas diárias com notáveis do PSD, partido cujas diretas se realizam no próximo sábado. Pela antena e site da TSF vão passar apoiantes declarados das candidaturas de Rio e Rangel, e, no último dia, alguém que se reclama equidistante.