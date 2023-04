Parecer jurídico da TAP: Alexandra Leitão critica falta de "coesão e solidariedade" interna do Governo

O primeiro-ministro, António Costa © Lusa

Por Guilherme de Sousa 24 Abril, 2023 • 08:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A antiga ministra socialista, Alexandra Leitão, critica a "contradição" que houve em torno do alegado parecer jurídico que fundamentou o despedimento dos gestores da TAP. No programa da TSF e da CNN Portugal, "O Princípio da Incerteza", Alexandra Leitão considera que a falha dos ministros das Finanças, Assuntos Parlamentares e Presidência "revela falta de coesão e a meu ver falta de solidariedade interna do Governo".

"Não gostaria que se continuasse, pelo menos é a minha opinião, a desmerecer ou a desvalorizar estas situações nos casos e nos casinhos", acrescenta. Para Alexandra Leitão, a situação gerada por vários membros do Executivo "mina a confiança nas instituições democráticas e portanto, mina a confiança na democracia".

Questiona sobre as palavras de António Costa sobre o assunto, a antiga ministra e atual deputada do PS confessa que espera "um desenvolvimento" por parte do primeiro-ministro, que ontem na RTP não se quis alongar sobre o caso.

O centrista António Lobo Xavier considera que Costa "evitou" de forma "olímpica" o assunto na entrevista ao canal público. "Perguntado diretamente sobre se existia parecer ou não, parece ter evitado mentir. Falar sobre o parecer não ofende nenhuma comissão parlamentar de inquérito. O que ofende, sim, é que os membros do Governo num dia e o oposto noutro dia", afirma.

Já Pacheco Pereira lamenta que haja "dezenas de assessores que são especialistas em comunicação social, são juristas, são especialistas em tudo e depois quando acontecem estas coisas não têm nenhum papel, só fazem asneiras". O comentador de "O Principio da Incerteza" sublinha ainda que "é evidente que António Costa tem de falar sobre este e muitos assuntos. "Tem evitado praticamente todos os assuntos litigiosos."