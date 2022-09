"A Crimeia, para ele, era indiscutível." Santana Lopes recorda conversa com Putin

© André Kosters (arquivo)

Pedro Santana Lopes revelou parte de uma conversa que teve com Vladimir Putin, em 2004, em que o chefe de estado russo afirmou que não queria a Ucrânia na NATO e que era "indiscutível" o facto de a Crimeia pertencer à Rússia.

Na sua estreia no espaço Não Alinhados, esta quarta-feira, na antena da TSF, o antigo primeiro-ministro recordou a conversa com o Presidente russo. "Já nessa altura ele me disse que a Crimeia, para ele, era indiscutível", afirmou.

Além da alienação da Crimeia, Putin também garantiu, em conversa com Santana Lopes, "que os ocidentais não podiam querer - já tendo a Polónia, a Bulgária e outros na NATO -, não podiam querer agora a Ucrânia com o mesmo tratamento".

"Estou convencido de que, mesmo que se queira moralizar as tropas, não devemos esticar demasiadamente a corda", conclui o agora presidente da câmara da Figueira da Foz.

