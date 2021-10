Adolfo Morais Macedo, também conhecido por Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Adolfo Macedo foi o coordenador do programa cultural da candidatura do PS à Câmara de Braga. Numa entrevista com Fernando Alves, na Manhã TSF, o também conhecido como Adolfo Luxúria Canibal revelou os passos mais e menos incertos que o levaram para este percurso. "Foi um batismo, e foi um batismo interessante, porque uma pessoa tem um olhar sobre a vida dos partidos políticos e sobre a vida da política em geral que é um olhar exterior e que tem muitos lugares comuns, mas não tem verdadeiramente uma experiência do que é, de como as coisas funcionam e, sobretudo, não tem a experiência real concreta do que é um concelho."

O bracarense assumiu que a sua experiência "é essencialmente urbana", e que "o concelho é muito mais do que essa experiência urbana". Por isso, Adolfo Macedo mergulhou numa Braga mais profunda e adquiriu conhecimento concreto sobre aspetos que já "intuía".

"Fiquei com conhecimento concreto de dificuldades diversas das populações mais rurais do concelho, e isso foi muito enriquecedor para mim." Os problemas que conhecia eram os da cidade urbana. Agora, o vereador eleito pela oposição promete um olhar atento sobre o ambiente e a cultura. "A cultura é a área diferenciadora que catapulta as cidades", vinca.

O vocalista do grupo "Mão Morta" lamenta que a cultura seja "a última parcela das preocupações", tantas vezes "desvalorizada", em vez de ser encarada como uma questão de "centralidade única na afirmação na cidade" e como uma perspetiva "em direção ao progresso e à diferenciação" das cidades.