A caminho das legislativas, os líderes partidários passam pela TSF. André Ventura (dia 14), Rui Tavares (dia 17), João Cotrim de Figueiredo (dia 18), Inês Sousa Real (dia 19), Francisco Rodrigues dos Santos (dia 21), Jerónimo de Sousa (dia 24), Catarina Martins (dia 25), Rui Rio (dia 26) e António Costa (dia 27) respondem em direto às suas perguntas.

Pode participar no Fórum TSF através do 808202173, ou colocar as suas questões no Facebook da TSF e em tsf.pt.

