A dois dias do fim da campanha, Costa e Rio apostam últimas fichas perto de casa

A dois dias do encerramento da campanha eleitoral, os líderes do PS e do PSD apostam as últimas fichas perto de casa, com António Costa por Setúbal e Lisboa e Rui Rio no Porto.

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, começa o penúltimo dia de campanha com uma ação de contacto em Moscavide, Loures, que repete à tarde na zona do centro histórico de Setúbal. À noite, tem previsto um comício no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

Já o presidente do PSD, Rui Rio, reservou a agenda para o Porto, onde é o número dois da lista nestas eleições legislativas a seguir à advogada Sofia Matos: Ao final da manhã, tem um almoço com empresários da restauração e segue depois para uma ação de contacto com a população e comércio local na rua Santa Catarina.

A caravana do Bloco de Esquerda também vai estar pela capital, onde a coordenadora, Catarina Martins, visita a Associação Portuguesa de Surdos de manhã, antes de uma arruada na zona da Penha de França e um comício, já à noite, na Reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Pela CDU, o secretário-geral comunista, que regressou à campanha na quarta-feira, depois de ter estado a recuperar de uma cirurgia a que foi submetido no dia 13 de janeiro, vai andar entre a margem sul do Tejo e Lisboa.

De manhã, participa num desfile no Barreiro e durante a tarde é a vez de percorrer as ruas da zona do Chiado, em Lisboa. Depois, volta a atravessar o Tejo, para terminar o dia com um comício no Seixal.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, continua pelo norte e começa o dia na Feira de Barcelos, seguindo depois para Vila Nova de Gaia, onde tem prevista uma visita a uma empresa de carpintaria industrial.

Quem também vai passar por Vila Nova de Gaia é João Cotrim de Figueiredo que, de manhã, sai da marina para um passeio de barco. Durante a tarde, o presidente da Iniciativa Liberal vai estar no Porto com uma arruada, duas horas antes de Rui Rio também percorrer as ruas da Invicta, e um encontro sobre juventude e imigração, antes de terminar o dia com um jantar.

Com a agenda preenchida, a líder do PAN vai passar por três cidades diferentes: primeiro Estarreja, onde visita a associação BioLiving, depois Aveiro para uma arruada e visita ao mercado Manuel Firmino, e já durante a tarde Coimbra, onde tem agendado um encontro com a Associação Académica e uma ação de rua.

O presidente do Chega, André Ventura, continua por terras alentejanas e com os planos habituais: uma arruada, hoje em Sines, e um jantar-comício em Vila Viçosa.

Na véspera do final da campanha para as legislativas de 30 de janeiro, o dirigente do Livre e cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Lisboa, Rui Tavares, participa, às 20h30, no encerramento de campanha com Isabel Mendes Lopes, entre outros, no auditório do antigo Liceu Camões, em Lisboa, depois de uma "Pedalada Livre!", às 17h30, numa viagem de bicicleta entre a Alameda D. Afonso Henriques e o Martim Moniz.

