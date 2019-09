Por Ana António 29 Setembro, 2019 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Ricardo Araújo Pereira assinalou a situação curiosa de ter os representantes do PS e do BE a reivindicarem a autoria de uma coisa da qual nenhum dos dois parece gostar particularmente.

Por um lado, o PS dá a entender que a solução governativa encontrada o "obriga a carregar estes dois empecilhos" (os partidos de esquerda), por outro, o BE dá a entender que é o criador da "Geringonça", na qual tem de estar "contra a sua vontade, a apoiar um partido que é quase indiscernível do PSD". "É como aquelas partilhas em que todos se zangam para decidir com quem fica o quadro horroroso do menino da lágrima" - explica o humorista.

