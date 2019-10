Por TSF 01 Outubro, 2019 • 15:19 Partilhar este artigo Facebook

A líder do CDS, Assunção Cristas, participou esta manhã num baile do Dia do Idoso, no lar de Nossa Sra. da Caridade, em Viana do Castelo.

Foi Cristas quem deu início à dança, mas acabou por entregar o par ao cabeça de lista por Viana do Castelo, Filipe Anacoreta Correia.