A partir de 1 de outubro, Portugal passa para o estado de alerta. Bares e discotecas reabrem

O primeiro-ministro anunciou nesta quinta-feira que a evolução positiva do país no controlo da Covid-19 vai permitir que passe do atual estado de contingencia para a situação de alerta a partir de 1 de outubro.

Esta decisão foi anunciada por António Costa no final do Conselho de Ministros em que aprovou a terceira fase do plano do Governo de levantamento de restrições por causa da Covid-19, num momento em que Portugal se aproxima de uma taxa de vacinação da sua população de 85%.

"Estamos em condições de avançar para a terceira fase do plano [de alívio de restrições] de 29 de julho passado. Portugal passará do atual estado de contingência para a situação de alerta a partir de 1 de outubro", declarou.

A partir de outubro, o país vai evoluir do estado de contingência para estado de alerta, com reabertura de bares e discotecas, com exigência de certificado digital. Os restaurantes deixam de estar sujeitos a limite máximo de pessoas por grupo, e o certificado digital deixa de ser exigido nos restaurantes.

"Os certificados de vacinação permanecerá a ser condição de acesso em viagens por via aérea ou marítima, para visitas a lares ou hospitalares, que são retomadas", explica.

