A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins © Manuel Fernando Araújo/Lusa

O ataque do PS "à esquerda" e a luta pela "maioria de esquerda." O desafio ao PCP para uma "voz mais forte." A promessa de uma "nova porta", sem zangas ou amuos. As críticas ao "centralismo" e ao BE atirado "aos braços do PS." O Orçamento em forma de "melão". A ambição de derrotar a extrema-direita. O BE, um partido "objeto não identificado", com listas "quá quá". Tudo o que se passou, passou na TSF.