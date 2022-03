A questão de Marcelo e a resposta de Costa, buscas em empresas municipais de Lisboa e outros destaques TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 30 Março, 2022 • 20:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Esta quarta-feira ficou marcada pela posse do novo Governo e Marcelo Rebelo de Sousa deixou um aviso ao primeiro-ministro, pedindo a António Costa que, "com maioria absoluta", o chefe de Governo não "seja trocado a meio caminho". O Presidente lembrou ao Governo de maioria que está atento e é "o garante de estabilidade".

Já António Costa, no primeiro discurso do terceiro mandato, confirmou uma maioria absoluta e estabilidade "até outubro de 2026". "A maioria absoluta que nos foi concedida, não significa poder absoluto. Nunca o poderia constituir e muito menos eu o poderia interpretar. Faço parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente, que tantas vezes se confundiu com um poder absoluto", recordou António Costa, numa referência aos 10 anos de Cavaco em São Bento.

A EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa foi alvo de buscas por parte da Polícia Judiciária (PJ). A notícia foi confirmada à TSF por fonte da empresa, confirmando que as buscas começaram pelas 9h30 desta manhã. Durante o dia, também ficou conhecido que a Gebalis e outras empresas lisboetas também foram alvo de buscas da Polícia Judiciária (PJ).

Até esta quarta-feira, o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) identificou cerca de 215 sismos sentidos pela população na ilha de São Jorge, que continua com atividade sísmica acima do normal há quase duas semanas.

Na Ucrânia, a Reportagem TSF viajou até Odessa, a um pequeno mercado a céu aberto, um dos últimos sítios no centro da cidade que ainda têm vida. Em Zaporizhzhya, foi visitado o hospital Militar, que, reporta: "desde 24 de fevereiro já recebemos 400 feridos de guerra, apenas uma pessoa não conseguimos salvar."

Nos Óscars deste ano o galardão de "Melhor Som" foi ganho por "Dune", de Denis Villeneuve, mas o filme contou com uma ferramenta desenvolvida em Portugal, na startup Sound Particles.

Esta quarta-feira, a Ordem dos Médicos propôs ao Governo que os médicos refugiados ucranianos apenas possam ser contratados para o SNS e apelou que encontre com as universidades uma solução para o reconhecimento dos diplomas.