A rábula de Centeno em que Rio é "comerciante sem escrúpulos" com "truques baratuchos"

© Rafael Marchante/Reuters

Por Inês André Figueiredo e Miguel Midões 03 Outubro, 2019 • 23:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a estátua de Bocage bem em cima do púlpito do comício do PS, em Setúbal, Mário Centena surgiu inspirado e pronto a contar a história da noite, provavelmente a história da campanha socialista.

Pub Pub

"Onde é que é a câmara?" A primeira pergunta estava feita e era o início de uma história no qual o líder do PSD é protagonista, mas não pelas melhores razões. Não era só uma câmara, eram muitas, e estavam todas apontadas a Centeno. O Cristiano Ronaldo das Finanças tinha todas as atenções viradas para si. Quem diria há quatro anos que ia ser assim.

Pub Pub

Mas vamos à história que começa com um apelo direto ao presidente social-democrata. "Olá, dr. Rui Rio. Boa noite. Sei que está sempre muito atento ao que digo, estou a falar para si", começa por dizer Centeno.

"A sua magia não é nada de especial, funciona como a dos comerciantes com poucos escrúpulos que aumentam o preço antes da época dos saldos", esclarece Centeno, notando que a essa atitude "os portugueses chamam aldrabice".

Centeno explica que, neste conto, "Rio insuflou de receita fiscal, receita totalmente inventada e depois diz que a vai baixar". "Mas vai baixar o quê? Vai baixar a receita de impostos que inventou, elimina o que não existe, uma pura ilusão", brinca Centeno, numa comparação às medidas sobre impostos presentes do programa social-democrata.

Mas há mais. No fundo, Centeno conta que o que o PSD "vende é o mesmo velho carro, agora sem motor, com uma pintura novinha em folha". No fundo, trata-se da tentativa de "um truque baratucho que normalmente acaba em liquidação total", tal e qual as lojas antes do fecho.

Da história, para a realidade e traduzido em números, porque disso Centeno percebe, é isto que está em causa: "Na realidade, Rio escreveu nas letras muito pequeninas do prospeto de venda um verdadeiro aumento de IRS para 2,5 milhões de famílias portuguesas mais pobres que passariam a pagar 40 euros por ano, mais IRC para 300 mil PME."