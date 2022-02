A rádio dos espiões que viveu em Portugal durante quase meio século

© Direitos Reservados

Na origem deste livro, está a tese de mestrado de Vítor Madaíl Herdeiro, um investigador de história contemporâneo, que decidiu investigar um segredo à vista de todos, durante mais de 40 anos, na charneca ribatejana.

A Raret, foi a empresa portuguesa constituída para acolher o centro de retransmissão de propaganda americana antisoviética, conhecido por Radio Free Europe.

Criadas pela CIA, e pelos gabinetes estatais americanos destinados à propaganda politica, estas emissões destina-se a mostrar a quem vivia, do outro lado do muto de Berlim, que a liberdade estava no lado ocidental.

Ouça aqui a entrevista com Vítor Madaíl Herdeiro, autor de "Raret, a guerra fria combatida a partir da charneca ribatejana".

Mas também alimentou as bocas ribatejanas, esquecidas pelo poder de Lisboa. E pode ser essa a chave para compreender, o atravessar de dois regimes, e uma revolução.

Vítor Madaíl Herdeiro, diz na TSF que "o 25 de Abril passou à porta da Raret e seguiu viagem". O investigador está agora a aprofundar o conhecimento sobre a Raret, para uma tese de doutoramento.

"Raret, a guerra fria combatida a partir da charneca ribatejana", de Vítor Madaíl Herdeiro, é um livro das Edições 70.