"A solução à esquerda não foi um parêntesis na democracia portuguesa"

"Se alguma coisa provou este Governo é que esta solução funciona" © Lusa (arquivo)

O ministro das infraestruturas e Habitação deixa um recado à direita: "Habituem-se."

Pedro Nuno Santos considera que a solução de esquerda que fez vingar um Governo durante seis anos "não foi um parêntesis na história da democracia portuguesa". Segundo o ministro, "normalmente quem se posiciona à direita" é crítico desta solução. Mas lembra que o Governo suportado por PCP e Bloco de Esquerda foi a segunda duração mais longa de um Executivo, só ultrapassado pelos dez anos de Cavaco Silva no poder. "Se alguma coisa provou é que esta solução funciona", diz.

O ministro sublinha que em democracia é normal os governos acabarem e haver eleições. "Os governos terminam, depois renovam-se, é assim a democracia e nós temos que a viver com naturalidade", acrescenta. E sublinha em jeito de aviso: "O entendimento à esquerda não foi um parêntesis na democracia portuguesa e a direita quem que se habituar."

"Se alguma coisa provou este Governo é que esta solução funciona", acrescenta. Pedro Nuno Santos lembra que nestes seis anos foi possível ao Executivo "recuperar rendimentos, investir no estado social e diminuir a dívida pública", afirma. "E mais, num governo com o apoio do PCP e do BE conseguimos uma taxa de juro inferior à de Espanha e Itália", lembra.

O ministro das infraestruturas e Habitação sublinha que também noutros países demora tempo para encontrar soluções governativas, como na Holanda, em que houve eleições em março e ainda não formou governo e na Alemanha ainda haverá muito tempo até haver um executivo e "há 300 pessoas em diversos grupos a discutir e negociar um programa de governo".