À terceira será de vez? Chega tenta Rui Paulo Sousa para vice-presidente da AR

Por Francisco Nascimento 21 Setembro, 2022 • 13:22

Pela terceira vez, o Chega vai tentar eleger uma vice-presidente para a Assembleia da República (AR), no caso, o deputado Rui Paulo Sousa, confirmou a TSF. Depois dos chumbos de Diogo Pacheco Amorim e Gabriel Mithá Ribeiro, logo no início da legislatura, o partido de André Ventura vai a uma terceira ronda já na quinta-feira.

Rui Paulo Sousa é vice-presidente da bancada do Chega e um dos braços direitos de André Ventura na liderança do partido. Concorreu pelo círculo eleitoral de Lisboa nas eleições legislativas, e foi candidato à câmara de Castelo Branco nas eleições autárquicas.

Na primeira tentativa, o Chega não foi além dos 35 votos e, na segunda ronda, conseguiu apenas mais dois, ou seja, 37 votos. Para a eleição dos vice-presidentes, são necessários 116 votos, ou seja, a maioria dos deputados.

No início da legislatura, também a IL viu o candidato a vice-presidente chumbado, por oito votos, e recusou apresentar uma nova candidatura. Numa nota enviada à TSF, os liberais explicam que "as circunstâncias políticas que levaram a IL a não reapresentar candidatura a uma das vice-presidências da Assembleia da República no próprio dia 31 de Março, em que o nome de João Cotrim Figueiredo não foi votado por 116 deputados, não se alteraram".

"A decisão de não apresentar uma nova candidatura mantém-se", concluem.

A nova candidatura do Chega, que já tinha sido prometida por André Ventura, surge num clima de tensão com o presidente da AR, Augusto Santos Silva, já depois de o partido ter dado entrada com um projeto de resolução "de censura ao comportamento" da segunda figura do Estado.

Nesta altura, a AR funciona apenas com dois vice-presidentes, ao lado de Augusto Santos Silva. Pelo PS, a deputada Edite Estrela, e pelo PSD, o antigo líder parlamentar Adão Silva.