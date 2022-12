À terceira será de vez? Eutanásia aprovada na especialidade, votação final na sexta-feira

© Leonardo Negrão/Global Imagens (arquivo)

Os deputados deram mais um passo para a aprovação da eutanásia. O texto final foi aprovado na fase de especialidade e segue agora para a votação final global, que vai decorrer na sexta-feira, em plenário.

O texto final de substituição junta os projetos do PS, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PAN, e tenta ultrapassar o veto de Marcelo Rebelo de Sousa, em novembro de 2021. Os deputados do PS, Bloco de Esquerda e Iniciativa Liberal, presentes na comissão de Assuntos Constitucionais, votaram a favor, enquanto o PSD se absteve. Já o Chega e o PCP votaram contra.

Os social-democratas justificaram a abstenção por se tratar de uma "matéria de consciência" lembrando a liberdade de voto aos deputados do PSD, ou seja, cada deputado vota de acordo com os seus ideias.

O PSD ainda se mostrou favorável ao adiamento da votação por mais uma semana, tendo em conta que tem uma proposta de referendo, mas o PS, o BE e a IL mostraram-se contra um novo adiamento.

A discussão sobre a legalização da morte medicamente assistida decorre há três legislaturas: a primeira aprovação pelos deputados foi em 2020, que esbarrou nas exigências do Tribunal Constitucional.



Ao contrário do último texto, o projeto atual deixa cair a exigência de "doença fatal", para fazer face às exigências do Presidente da República.



O acompanhamento psicológico do doente passa a ser obrigatório e o processo não pode estar concluído em menos de dois meses. Ou seja, o texto estabelece um prazo mínimo de dois meses para concretizar a morte medicamente assistida.

Na véspera da votação na especialidade, o PSD avançou com um projeto de resolução onde propõe um referendo à morte medicamente assistida, pela "matéria controversa". A posição de Luís Montenegro foi criticada por todos os partidos, incluindo pelo Chega, que acusou o PSD de apresentar um "projeto inconstitucional", tendo em conta que o partido de André Ventura já apresentou uma proposta idêntica na atual sessão legislativas.

Depois da aprovação em plenário, o texto será enviado para Marcelo Rebelo de Sousa, que têm três opções: promulgar o diploma, vetar ou pedir a fiscalização preventiva dos juízes do Tribunal Constitucional.