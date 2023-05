A TSF na convenção do Bloco de Esquerda. Ouça a emissão especial

© Paulo Spranger/Global Imagens

Por Francisco Nascimento e Filipe Santa-Bárbara 27 Maio, 2023 • 17:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mariana Mortágua ou Pedro Soares, um deles será o sucessor de Catarina Martins na liderança do Bloco de Esquerda. Pela antena da TSF passaram apoiantes das duas candidaturas, e mostraram-se convencidos que o partido vai sair "mais forte" da convenção.

Ouça a emissão especial da TSF 00:00 00:00

Pedro Filipe Soares, Carlos Matias, Luís Fazenda e Marisa Matias trocaram argumentos aos microfones da TSF, já depois de Mariana Mortágua e Pedro Soares subirem ao púlpito para apresentarem as respetivas moções.

A XIII Convenção Nacional do Bloco de Esquerda decorre no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa. Os resultados das eleições devem ser conhecidos ao início da tarde de domingo.