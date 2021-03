"A última coisa que os portugueses querem é coligações contra o PS"

António Costa © Mário Cruz/Lusa

Perante a Comissão Nacional, António Costa centrou a mira crítica nas direções do PSD e do CDS a quem acusa de "jogadas políticas" para "atacar o PS".

"Ainda esta semana vimos o líder do CDS e o líder do PSD juntarem-se anunciarem uma grande coligação. E uma coligação para quê? Para servir Portugal, responder aos problemas dos portugueses, para servir a nossa terra?" perguntou Costa para logo responder: "Não. Disseram que a grande coligação que iam fazer, só tinha um objetivo atacar o PS e enfraquecer o governo".

O secretário-geral socialista lembra os tempos de pandemia para concluir que "a última coisa que os portugueses querem ouvir falar é de jogadas políticas e de coligações contra o PS, contra o governo e que não se interessam pelos problemas dos portugueses".

O apelo deixado pelo líder socialista foi no sentido da mobilização do partido, já no próximo congresso, que vai decorrer de forma dispersa pelo país, para provar que para o PS as "autárquicas não são uma jogada política".

Em atualização