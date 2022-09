"Abaixo do esperado." Eleitores do PS criticam apoios, preferem menos IRS e antecipam penalização das pensões

© Paulo Spranger/Global Imagens (arquivo)

Em contramão com os argumentos do primeiro-ministro, em defesa das medidas para mitigar os efeitos da inflação, a maioria dos inquiridos que dizem ter votado no PS em janeiro consideram insuficientes, tanto o valor de 125 euros para quem recebe menos de 2.700 euros brutos, como os 50 euros para crianças e jovens.

Numa sondagem onde quase 90% dos inquiridos notam o aumento do custo de vida, em especial quando vão as compras no supermercado, o sentimento dominante é de que as várias medidas ficam aquém das expectativas.

A insatisfação começa logo em relação aos 125 euros. É a medida que os inquiridos mais recordam, mas 55% consideram que este apoio é inferior ao que esperavam, apenas 18% pensavam receber menos.

© Infografia JN

Aliás, se pudessem escolher, 67% dos inquiridos preferiam pagar menos IRS do que receber este apoio extraordinário. Entre eles estão 64% dos eleitores do PS.

Os 50 euros para apoiar crianças e jovens também são considerados insuficientes por 54% dos inquiridos, contra os 16% que pensam que o valor está acima do esperado.

A segunda medida mais apontada, a meia pensão paga em outubro, é vista como negativa por 61% que consideram que está no horizonte uma penalização das pensões futuras. Só 23% consideram que esta meia pensão vai ajudar agora e acreditam que não vai trazer penalizações futuras.

Pela análise desta sondagem, fica claro que não colhem os argumentos do governo de que estes apoios estão no limite da capacidade do Estado. Quase metade dos inquiridos (48%) discorda, apenas 24% concordam. Entre quem votou no PS, mais de metade, 52% antecipam que, no futuro, as pensões vão ser penalizadas.

Os inquiridos mostram-se, ainda, céticos perante o argumento de que a margem é curta para aumentos muito além dos 2%. 46% discordam, 26% concordam. Aqui o voto socialista surge dividido entre quem concorda com o argumento (42%) e quem discorda (37%).

Questionados sobre o custo de vida, 89% dizem que está acima dos valores de há um ano e são quase os mesmos (80%) que antecipam que para o ano ainda estará ainda mais alto.

© Infografia JN

Quando se pergunta onde sentem mais os efeitos da inflação, 89% referem as compras no supermercado, 60 % apontam os combustíveis e 25% a luz e o gás. Comparando regiões, em Lisboa e no sul do país existem mais queixas sobre os preços do supermercado, enquanto a norte é referido o custo dos combustíveis.

E deve ou não haver um imposto sobre os chamados lucros extraordinários? A maioria (66%) responde que sim e, entre eles, o apoio dos votantes no PS passa os 80%.

Ficha técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, JN e DN com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses sobre temas relacionados com a situação económica do país e os apoios anunciados pelo Governo. O trabalho de campo decorreu entre os dias 21 e 24 de setembro. Foram recolhidas 810 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo e escolaridade. À amostra de entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,45%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio