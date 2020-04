Abrir escolas a meio de maio pode ser uma hipótese. PSD pede calma

Carlos César e David Justino nos Almoços Grátis © Sara Matos/Global Imagens

O tema da reabertura das escolas continua em cima da mesa, sendo que após a reunião do Infarmed o Presidente da República deu a entender que as atividades escolares não voltam já no dia 13 de abril e o primeiro-ministro está a ouvir os partidos esta quinta-feira, antes de anunciar uma decisão.

Carlos César, no programa Almoços Grátis as TSF, revelou que a "conduta adequada" é a de "ponderar a reabertura em função da curva epidémica em abril", ressalvando que "devemos trabalhar como uma hipótese a segunda quinzena do mês de maio", pelo menos para o ensino secundário.

Lembrando que a "perspetiva era de retomar a 4 de maio aulas no secundário, mesmo que facultativas", o presidente do PS enaltece que "são poucos os países que estão a abrandar restrições, inclusive no funcionamento das escolas".

David Justino, enquanto professor, pede prudência, voltando a lembrar, como já havia feito após a reunião do Infarmed, que as escolas não têm só crianças, que são um grupo de pequeno risco, mas também docentes e funcionários. "50% dos auxiliares e docentes têm mais de 50 anos constitui grupo de risco problemático", aponta, acrescentando ainda que os jovens vão estar em contacto com os pais.

"É muito cedo e pode alimentar uma segunda vaga de contaminação e de mortes", alerta, pedindo que haja "calma" relativamente às perspetivas para o mês de maio e procura de "soluções A e B para ver como vai ser a evolução no mês de abril".

* programa Almoços Grátis moderado por Anselmo Crespo