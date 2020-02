Acabam as taxas moderadoras nos centros de saúde

© Global Imagens (arquivo)

É uma das propostas a que o Governo tinha dado acordo ainda antes do debate orçamental e hoje foi aprovada com votos favoráveis de todos os partidos, com a exceção do CDS: as consultas nos centros de saúde deixam de estar sujeitas ao pagamento de taxas moderadoras.

A proposta aprovada prevê ainda que "a partir de 1 de setembro" deste ano, será dispensada a cobrança de taxas moderadoras em exames complementares de diagnóstico e terapêuticos prescritos no âmbito dos cuidados de saúde primários e realizados no SNS.

"A partir de 1 de janeiro de 2021" deixam de ser cobradas taxas em "todos os exames complementares de diagnóstico e terapêutica prescritos no mesmo âmbito".