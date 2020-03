"Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência." Foi sem rodeios que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, começou a comunicação aos portugueses para dar conta dos cinco pontos que trouxeram Portugal ao dia em que um decreto presidencial colocou o país num estado que esta Constituição ainda não tinha conhecido.

"Uma decisão excecional num tempo excecional", começou por referir o Presidente da República sobre a situação em Portugal. "Vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia", sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa numa declaração a partir do Palácio de Belém.

"Os portugueses entenderam que o combate é duro e longo e têm sido exemplares", defendeu o chefe de Estado, lembrando que a aposta na contenção já vem sendo feita desde há algumas semanas e reconhecendo que o Governo "tem em mãos uma tarefa hercúlea".

Leia aqui a mensagem do Presidente da República na íntegra.

"Sabia e sei que os portugueses estão divididos", reconheceu o chefe de Estado sobre a discussão em torno da decisão. "Há quem o reclame para ontem, há quem o considera prematuro, responsável ou perigoso. Sabia e sei que em plena crise as pessoas se sentem tão ansiosas, angustiadas que aquilo que pedem um dia ou uma semana, uma vez dado é logo de mais exigências ou reclamações."

Feita a introdução, o Presidente da República explicou os cinco pontos que fundamentam a declaração do estado de emergência. São eles:

1. Antecipação

O Presidenta da República explica que apostou na "antecipação e reforço da solidariedade entre poderes públicos e deles com o povo" e indicou a situação de outros países que "começaram mais cedo a sofrer a pandemia, ensaiaram os passos graduais e só agora chegaram a decisões mais drásticas."

2. Prevenção

Marcelo recorreu à sabedoria popular: "Diz o povo que mais vale prevenir do que remediar."

Sobre as implicações para o Governo, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que o estado de emergência "não impõe ao Governo decisões concretas", aumentando apenas a base "para o Governo tomar decisões e possam ser tomadas com rapidez e em patamares ajustados e todas as que sejam necessárias no futuro".

Ainda neste ponto, Marcelo destaca as medidas de "circulação interna e internacional, no domínio do trabalho, nas concentrações humanas com maior risco, no acesso a bens e serviços impostos pela crise, na garantia da normalidade na satisfação de necessidades básicas, nas tarefas da proteção civil", sendo que nos termos da lei, "todos já são convocados: civis, forças de segurança e militares."

3. Certeza

Marcelo Rebelo de Sousa diz que "esta base de direito dá um quadro geral de intervenção" e garante, assim, que "mais tarde não venha a ser questionado o fundamento jurídico" das medidas tomadas.

4. Contenção

Este é um estado que, garante o chefe de Estado, "não atinge o essencial dos direitos fundamentais", mas Marcelo quis repetir um aviso já deixado por Costa ao longo da tarde e que leva ao quinto ponto.

5. Flexibilidade

Para já, este estado de emergência dura 15 dias, mas pode ser estendido ao longo do tempo para garantir resposta ao novo coronavírus, tendo em conta o "estado da pandemia".

"Não é uma interrupção da democracia", tal como "não é uma vacina nem uma solução milagrosa", fez questão de realçar Marcelo Rebelo de Sousa, desejando que os números "cresçam menos do que nos piores cenários".

E como todas as guerras têm um inimigo, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que aquele com que o mundo se depara neste momento é "invisível, insidioso e, por isso, perigoso."

Este é também um inimigo que, na ótica do Presidente, toma várias formas: "Desânimo. Cansaço. Fadiga do tempo que nunca mais chega ao fim."

Por isso, pediu que se lute "todos os dias" contra quem faz Portugal colocar-se nas trincheiras: "Contra o desânimo pelo que corre mal ou menos bem. Contra o cansaço de as batalhas serem ainda muitas e parecerem difíceis de ganhar. Contra a fadiga que tolhe a vontade, aumenta as dúvidas, alimenta indignações e revoltas."

A receita para a vitória chegou no fim: "Tudo o que nos enfraquecer nesta guerra alongará a luta e torná-la-á mais custosa e dolorosa."

"Resistência, solidariedade e coragem são as palavras de ordem", elegeu Marcelo Rebelo de Sousa, que garantiu também que "ninguém vai mentir" aos portugueses durante esta "guerra".

"O caminho é longo, difícil e ingrato, mas não duvido de que vamos vencê-lo", garantiu, aludindo à história de Portugal e "aos mais de 900 anos que conta" enquanto país.

"Somos assim porque somos Portugal", concluiu o Presidente da República.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 200 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.200 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 82.500 recuperaram da doença.

Em Portugal, estão confirmados 642 casos de pessoas infetadas e o número de mortos no país subiu hoje para dois.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, e o Governo colocou os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

O parlamento aprovou hoje o projeto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19.