"Acho longe." Galamba descarta novo aeroporto em Santarém

O ministro das Infraestruturas, João Galamba © Estela Silva/Lusa

Por Carolina Rico 20 Junho, 2023 • 15:56

O Ministro das Infraestruturas descartou esta terça-feira a possibilidade de situar o novo aeroporto em Santarém. "Acho longe e acho a probabilidade de ser viável é muito baixa", referiu João Galamba.

O ministro acredita que a decisão sobre a localização do novo aeroporto seja tomada "no primeiro semestre" de 2024, mas lembra que ainda falta muito para o projeto estar concluído: "Ainda vamos ter de viver" com o aeroporto da Portela "durante muitos anos, pelo menos mais 12 anos.

Em declarações numa conferência sobre "Mobilidade Sustentável" promovida pela CNN Portugal, Galamba revela que "mais do que três interessados" em comprar a TAP, incluindo fora do setor da aeronáutica.

Por outro lado, assegura ainda não será aceite uma proposta para privatização da TAP que implique a perda do Hub de Lisboa.

"O Hub de Lisboa é algo que queremos manter", garante, caso contrário, o Governo "não vende".