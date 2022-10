"Acima da previsão de inflação." Governo anuncia aumento das bolsas no Ensino Superior

Elvira Fortunato, ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior © Rui Manuel Farinha/Lusa

O anúncio da ministra Elvira Fortunato abriu a audição no âmbito do debate na especialidade do Orçamento de Estado e visa "ajudar os estudantes a combater os efeitos da carestia de vida e a compensar o efeito da inflação na perda do seu poder de compra."

"O Governo decidiu, com efeito já em 2022, um aumento das bolsas dos estudantes de ensino superior de 10% para todos os estudantes bolseiros," explicou a ministra da Ciência e do Ensino Superior detalhando que este vai ser superior para estudantes deslocados ou carenciados.

"Será acrescido de +5% de majoração nos complementos, quando esses bolseiros sejam deslocados e um aumento de 50% nas bolsas dos estudantes carenciados para realizar períodos de mobilidade Erasmus."

Elvira Fortunato adiantou que esta medida que vai vigorar "extraordinariamente" neste ano letivo para permitir que "todos os estudantes bolseiros tenham a sua bolsa aumentada acima de todas as previsões de inflação, para garantir que, no mínimo, se mantém o valor real do apoio social que é concedido."

Nesta audição a ministra deu ainda conta de uma "aceleração muito significativa" da atribuição e pagamento de bolsas de estudo.

"Com quase metade dos processos decididos ao fim do primeiro mês e com mais de 42 mil bolsas atribuídas e 36 mil bolsas pagas" detalhou Elvira Fortunato considerando que este é "o número mais elevado de sempre para qualquer destes indicadores ao fim do primeiro mês de aulas."

Questionada pelo PSD sobre a falta de camas para estudantes do Ensino Superior, a ministra Elvira Fortunato afirmou que espera ter "livres," no ano letivo de 2022-23, "pelo menos mil duzentas e dezasseis camas."

