Acolhimento de refugiados. Câmara de Setúbal será alvo de "diligências" para "apurar factos"

André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal © Carlos Pimentel/Global Imagens

04 Maio, 2022

André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, revelou esta quarta-feira que a autarquia vai ser alvo de diligências para "apuramento de factos em matéria de acolhimento de refugiados".

"Quero destacar que, no início da tarde do dia 1, o Presidente da República disse que no que respeita à investigação dos factos existem autoridades competentes para isto. Disse ainda que os tribunais poderão intervir. A ordem dos factos é da maior importância", lembrou o autarca.

A revelação foi feita depois de o presidente da Câmara de Setúbal traçar a cronologia de uma polémica que começou a 8 de abril, com a entrevista da embaixadora da Ucrânia à CNN Portugal, Inna Ohnivets, dizendo temer pela segurança dos refugiados ucranianos que chegam ao país.

"Haveria 'organizações pró-russas que estão infiltradas no apoio aos refugiados e que podem receber informação relativa aos dados pessoais destas pessoas e dos seus familiares, que lutam no exército ucraniano'", recordou André Martins, citando Inna Ohnivets.

O autarca afirmou também que contactou o gabinete do primeiro-ministro ainda em abril, bem como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Administração Interna, que disse não caber àquele ministério "a realização de inspeções às autarquias e que é uma matéria que deverá ser tratada pela Comissão Nacional de Proteção de Dados".